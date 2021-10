Tigullio e Golfo Paradiso: le scuole aperte e quelle chiuse - LevanteNews

Se i comuni del Golfo Paradiso e dell’entroterra decidono per la chiusura delle scuole, nel Tigullio tanti comuni hanno deciso per tenere gli istituti scolastici aperti in virtù del fatto che l’allerta arancione scatta dalle 12.

Nel Golfo Paradiso scuole chiuse a Camogli, Recco, Pieve Ligure, mentre a Sori stop per l’asilo Nido (come riporta il comune sulla sua pagina Facebook). Nell’entroterra sono Ne e Moconesi a chiudere le scuole, mentre a San Colombano chiusi solo gli asili. Sulla costa a Chiavari resteranno chiuse solo le scuole di ogni ordine e grado site negli edifici di via Santa Chiara 20 (limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza), in via Castagnola 11-15A e 2-4, l’istituto Assarotti in viale Millo 4. Il Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino comunica che domani tutti i loro plessi resteranno chiusi, le lezioni si svolgeranno in dad (https://www.marconidelpino.edu.it).