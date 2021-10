'Santa': Sibelius Festival, annullato il concerto causa allerta - LevanteNews

Da Sibelius Festival Golfo del Tigullio e Riviera riceviamo e pubblichiamo

Siamo spiacenti comunicare che il concerto conclusivo della VI edizione del festival 2021, previsto a Villa Durazzo, h 18 – Santa Margherita Ligure, è Annullato causa allerta arancione-rossa dichiarata per la Regione Liguria nella giornata del 4 Ottobre.

Ci scusiamo per l’imprevisto, augurandoci che vogliate seguire le nostre future iniziative, tra le quali una “Anteprima festival 2022” nella quale sarà probabilmente inserito il concerto “cancellato” del Trio Gustaf

Un Cordiale saluto e grazie per aver scelto di seguire i concerti del festival 2021.