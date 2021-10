Samp, con l'Udinese serve una vittoria per svoltare - LevanteNews

Vincere senza sé e senza ma: la Sampdoria contro l’Udinese inizia un ciclo di partite alla sua portata per togliersi dalle zone di basse di classifica dopo un inizio di campionato terribile nel quale ha incontrato le prime della classe.

Nessuna novità arriva dall’infermeria: gli assenti (Ihattaren, Gabbiadini, Vieira e Verre) potrebbero tornare disponibili a Cagliari dopo la sosta per le Nazionali, gara in programma il 17 ottobre alle 12.30

Per la sfida contro i friulani D’Aversa si dovrebbe affidare agli undici che hanno vinto ad Empoli. In porta confermato Audero, difesa a quattro composta da Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello. In mezzo Thorsby e Silva, mentre sulle fasce Candreva e Damsgaaard. In attacco la coppia Caputo-Quagliarella.

Ecco la lista dei convocati per la sfida odierna:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa.