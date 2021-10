Recco: i Vab compiono 40 anni, una targa del sindaco - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco Carlo Gandolfo a nome dell’Amministrazione di Recco ha consegnato una targa al gruppo comunale dei VAB (Volontari antincendio boschivo), in occasione dei quarant’anni dalla costituzione del gruppo, per la risposta rapida ed efficace dei volontari nel corso delle emergenze su tutto il territorio nazionale.

“Non potremo mai ringraziare abbastanza la squadra di donne e di uomini addestrati per intervenire in ogni ambito e impegnati a donare tempo, passione e solidarietà a chi è in difficoltà. Auspichiamo che la diffusione della cultura del volontariato possa stimolare nuove adesioni al gruppo comunale” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi.

Il “Gruppo Gabbiano” – VAB nasce nel 1981 a Recco, organizzato e sostenuto dal Comune, quando viene formata la squadra comunale di pronto intervento per l’estinzione degli incendi boschivi. Dal 2002 si affianca l’attività di Protezione Civile, con interventi durante numerose emergenze locale e nazionali. Si segnalano interventi nel corso degli eventi sismici che hanno colpito l’Umbria nel 1997, missioni dopo il terremoto d’Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012. Altre attività di soccorso alla popolazione sono state svolte nel corso di eventi alluvionali. I volontari sono formati anche negli interventi per la ricerca di persone.