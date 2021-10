Rapallo: Rea Palus e Bimbinbici animano la domenica - LevanteNews

Nonostante il meteo non proprio dei migliori, tantissime persone si sono ritrovate questa mattina sul lungomare per applaudire i partecipanti alla VI edizione della Rea Palus Race , corsa ad ostacoli del circuito OCR, sempre coinvolgente e super scenografica non solo per chi gareggia (tanti atleti, arrivati da tutta Italia), ma anche per gli spettatori. In apertura alla gara, in rotonda Marconi, l’esibizione degli Sbandieratori di Lavagna e delle atlete della società Ginnastica Rapallo.

A dare il via alla Rea Palus Race 2021, il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano.

In questa mattinata all’insegna dello sport, spazio anche alla bicicletta con Bimbinbici, manifestazione organizzata da Avis Rapallo e Fiab.