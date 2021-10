Promozione, festa Sammargheritese al Broccardi: Amandolesi punisce la Tarros - LevanteNews

Alta intensità, gioco, possesso palla quasi totale e innumerevoli azioni da gol: sono questi gli ingredienti messi sul piatto quest’oggi dalla Sammargheritese di Mister Giacobbe, che alla fine hanno “sfornato” un 1-0 bellissimo e “buonissimo” contro la Tarros Sarzanese.

Primo tempo finito sullo 0-0 nonostante il ritmo forsennato e le tante e nitide “pallegol” create. Secondo tempo sulla falsa riga del primo ma al minuto 87 Di Lisi esce palla al piede, serve Guarrella che si accentra lasciando spazio all’inserimento dello stesso difensore arancione e lo serve sulla sinistra. Di Lisi alza la testa e vede lo smarcamento in area di Amandolesi, lesto ad insaccare alle spalle dell’estremo difensore spezzino. È bolgia al “Broccardi”, sia per i numerosi spettatori presenti in tribuna, sia per la “curva” arancione tornata allo Stadio.

Esultanza e gioia infinita per il calciatore sammargheritese che dedica la rete ad Alessio Corradini, giovane arancione scomparso qualche mese fa per una brutta malattia.