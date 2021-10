Dalla pagina Facebook del PSM Rapallo

Campionato Prima Categoria

PSM Rapallo-Nuova Oregina 2-1

Buona la prima per la nostra prima Squadra che all’esordio conquista i primi tre punti in classifica.

Grande prova di tutti i ragazzi che nonostante l’inferiorità numerica sono riusciti a vincere una gara non affatto facile Le reti per la PSM Rapallo portano le firme di Grilli e Salone .