Elezioni: le percentuali delle 19 non tranquillizzano Portofino e Favale - LevanteNews

Toti in vista dell’annunciato maltempo di domani, aveva consigliato di recarsi a votare oggi. Non sembra che a Portofino e a Favale il consiglio sia stato seguito e i due Comuni, se gli elettori non andranno alle urne, rischiano il commissariamento. Nei due Comuni, infatti, è stata presentato un solo candidato sindaco che, per essere eletto, dovrà conseguire il 50 % dei voti più uno.

Vediamo le percentuali dei votanti alle 19 nei cinque Comuni del Levante:

Bogliasco: 40.70%

Casarza Ligure: 41,25%

Favale: 22,68%

Oraero 42,50%

Portofino: 24,71%