Eccellenza Juniores, la Sammargheritese pareggia contro il Baiardo - LevanteNews

Finisce 1-1 l’avvincente match tra Sammargheritese e Baiardo nel campionato di Eccellenza Juniores. Arancioni padroni del gioco per larghi tratti, soprattutto nel primo tempo e per la seconda metà del secondo. Al 6’ pt, sul risultato ancora di 0-0, Poli, nell’unica sua parata della gara, neutralizza un calcio di rigore concesso dal Direttore di gara per un fallo di mano di Zerbi. I ragazzi di Mister Voci non si scompongono e continuano a macinare gioco ed al 25’ del pt passano in vantaggio dopo una bellissima azione: Mameli si libera centralmente, becca in profondità Ferreccio che difendendo in corsa la sfera, di tacco la restituisce a Mameli in sovrapposizione centrale che con un pallonetto millimetrico trafigge il portiere neroverde.

Quasi allo scadere della prima frazione altra ghiotta occasione per Ferreccio che partito sul filo del fuorigioco, colpisce di testa il pallone superando il portiere ma sbagliando di poco al lato e andando all’intervallo sul risultato di 1-0. Secondo tempo con gli ospiti più caparbi nei primi minuti ed infatti al 15’ st trovano il gol con una punizione laterale che si infila millimetricamente sotto il “sette” alla sinistra di Poli.

Le due squadre provano a vincere e gli arancioni le provano tutte fino alla fine, quando al 90’ Solari si presenta da solo davanti all’estremo difensore ospite: lo punta, prova a scartarlo ma la freddezza del portiere è maggiore di quella dell’attaccante arancione che si rammarica per l’occasione sprecata che avrebbe sancito quasi sicuramente una vittoria meritata.