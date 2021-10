Sei punti su sei in Eccellenza per le squadre del territorio: il Rivasamba ferma la Fezzanese in casa grazie ai gol di Gandolfo e Padi, a segno Gamberucci per gli ospiti.

Sorride pure il Rapallo Rivarolese che al Macera infila tre gol alla Sestrese: mattatori di giornata sono stati Chiarabini, Zunino su rigore e Panepinto.