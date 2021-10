Carrodano: coppia dispersa a Mattarana, mobilitazione - LevanteNews

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del Fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri per una ricerca persona, nella zona di Mattarana, nel comune di Carrodano.

Una coppia, per cause in corso di accertamento, non ha più trovato il sentiero per ritornare alla propria autovettura.

Loro stessi hanno chiamato il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza) richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Immediatamente la Sala Operativa VV.F. disponeva l’invio della squadra del distaccamento di Brugnato che si recava sul posto con due mezzi fuoristrada.

La Sala Operativa Vigili del Fuoco, in costante contatto con i dispersi, riusciva ad ottenere le coordinate geografiche della loro posizione, tramite un apposito software dedicato, in uso al Corpo Nazionale VV.F.

In totale sinergia con il personale del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) intervenuto, la squadra dei Vigili del Fuoco riusciva a ritrovare la coppia accompagnandola fino alla strada dove veniva affidata al personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Levanto.