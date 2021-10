Allerta: scuola, l'invito alla prudenza di Anci ai sindaci - LevanteNews

Il direttore generale di Anci, Pierluigi Vinai, ha inviato un posto ai sindaci dei Comuni in zone B e D “a considerare l’ipotesi di una gestione scolastica molto prudente”; l’invito si estende comunque ai primi cittadini delle zone A, C ed D. Ciò – spiega la nota – “In considerazione dell’allerta meteo diffuso da Arpal per la giornata di domani, che sembra annunciarsi abbastanza complicata”.

L’invito naturalmente riguarda non solo i sindaco ma tutti i cittadini che dovranno attenersi alle disposizioni e usare ola massima prudenza.