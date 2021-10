Vela, partita la 53esima edizione della Coppa Dallorso - LevanteNews

Dallo Yacht Club Chiavari

Oggi si è svolta sul percorso Chiavari / Porto Venere la prima prova della 53° edizione della Coppa Dallorso (Classi ORC e IRC) e della 33° edizione del Trofeo Nicola Dallorso (Classe Crociera). Davvero notevole il numero dei partecipanti: ben 67 imbarcazioni dai 7 ai 19 metri preiscritte e 61 al via.

Il percorso Chiavari/PortoVenere è stato caratterizzato da tempo sereno, mare calmo e vento leggero dai 6 ai 7 nodi: in partenza vento da terra, a mezza giornata scirocco e in arrivo a PortoVenere variabile da mezzogiorno a scirocco.

Nel tardo pomeriggio, in banchina, dopo le fatiche della prima giornata di regata, sono stati ritirati i premi dai vincitori di giornata alla presenza delle autorità comunali di Porto Venere.

Prima imbarcazione ad arrivare in tempo reale a PortoVenere TENGHER, Swan 45 di Alberto Magnani dello Yacht Club Italiano, ha coperto le 28 miglia di percorso in 6 ore, 34 minuti e 1 secondo.

Ecco i vincitori di giornata in tempo reale:

Classe Crociera: ARIA di AriaRace – Giuliano Azzimonti (CN Rapallo)

Classe IRC: CANDELLUVA TUROBDEN SAILING TEAM di Paolo Francesco Bertuzzi (ANS Sebina)

Classe ORC: TENGHER di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano).

Domani, alle ore 8.00, al via la regata di ritorno PortoVenere/Chiavari.