Sestri, crescono le farmacie che fanno tamponi a prezzo calmierato - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Sale il numero di farmacie che effettueranno tamponi rapidi a prezzo calmierato. Alcune fra le farmacie del territorio hanno infatti accettato l’invito lanciato Comune, a partire dalla farmacia comunale gestita da Stella Polare Spa, che prevede l’inizio del servizio da lunedì 11 ottobre.

Ad aderire anche la farmacia Pila di via Nazionale e la farmacia Porta di via Sara, dove da oggi è possibile prenotare un appuntamento per effettuare un tampone rapido a prezzo calmierato, pari a 15euro per gli adulti e 8euro per i bambini. Il servizio, per entrambe le farmacie, sarà disponibile presso lo studio di assistenza infermieristica in zona: lo studio Poiré in via Volta utilizzando il QR code fornito dalla farmacia oppure contattando lo studio infermieristico comunicando la farmacia di riferimento.

Prossima anche l’adesione da parte della farmacia Internazionale di Largo Colombo, che prevede di avviare il servizio a partire dalla metà di ottobre.