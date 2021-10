"Recco in Musica": mercoledì il primo concerto - LevanteNews

Da Dario Bonuccelli, vicedirettore artistico del Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso Aps

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 18.30, prenderà il via lo storico Festival Recco in Musica: 4 concerti di musica classica all’Oratorio di San Martino. Il primo appuntamento vedrà protagonista la violinista Lisa Jacobs, accompagnata dal pianista Dario Bonuccelli: in programma musiche di Brahms, Prokofiev, Paganini e Rossini. Lisa Jacobs, olandese, ha al suo attivo una brillante carriera, costellata di successi in numerosi concorsi internazionali, concerti nelle sale più prestigiose del mondo ed incisioni per importanti case discografiche. Dario Bonuccelli, camogliese, svolge un’intensa attività concertistica, sia come solista che in formazioni da camera: in qualità di pianista accompagnatore, sarà impegnato tra pochi giorni nelle semifinali del Premio Paganini. E’ proprio per il Festival Paganini, collegato al Premio, che Lisa Jacobs si trova a Genova: Il GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso, attivo sul territorio da più di 40 anni, non ha perso l’occasione di portare la violinista in anteprima a Recco.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Recco, è ad ingresso gratuito, la prenotazione è obbligatoria e sarà richiesta l’esibizione del green pass come da normativa vigente. Per informazioni rivolgersi alla mail gpmusica@libero.it, al sito www.gpmusica.info o al numero whatsapp 339 5839136