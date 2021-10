Recco: grosso cinghiale intrappolato, una mattina per liberarlo - LevanteNews

Un grosso cinghiale è rimasto incastrato con una zampa, a Recco, in una ruspa posteggiata nella rampa che da via Trieste permette di accedere all’alveo del torrente. L’animale era ovviamente molto nervoso. E’ arrivata la polizia regionale addetta alla fauna selvatica che ha ritenuto pericoloso liberare il cinghiale perché la sua reazione sarebbe stata incontrollabile. Il sindaco Carlo Gandolfo, presente, si è opposto però alla soppressione in loco. Ha chiesto e ottenuto che il cinghiale fosse narcotizzato, liberato, portato via.

Non c’era però il narcotico adatto. Questo è stato recuperato a Genova da un veterinario; ma in quantità insufficiente a sedare un animale di quel peso. Così è stata effettuata una seconda trasferta a Genova per reperire la quantità di sedativo mancante. Il tutto seguito da un numero notevole di persone che volevano vedere il cinghiale intrappolato.

Alla fine gli agenti della Regionale sono riusciti a liberare l’animale ormai intontito, caricarlo su un veicolo e portarlo altrove.