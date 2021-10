RASSEGNA STAMPA. 'Santa': la polizia urbana presta servizio in borghese - LevanteNews

Oggi, sabato 2 ottobre, auguri a Angelo. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Cani e gatti van d’accordo se son matti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: sigilli allo spogliatoio, la polizia urbana presta servizio in borghese. Pianeta covid: “Nell’Asl-4 i nuovi contagi sono quattro; un paziente in ospedale”; “Rsa (sempre) al via le terze dosi”; “Isolamenti brevi a scuola: decida l’autorità sanitaria”. Elezioni: domani e lunedì votazione diretta del sindaco e rinnovo dei Consigli a Portofino; Casarza Ligure; Orero; Favale (e Bogliasco ndr).

Sestri Levante: due bandi per pagamento Tari e spese abitative. Sestri Levante: ritorna l’Andersen Run. Lavagna: da lunedì orario invernale per la raccolta rifiuti. Cogorno: rimangono gravi le condizioni del ragazzo caduto. Chiavari: in A-12 lavori e incidenti, code anche sull’Aurelia. Chiavari: pù verde la spiaggia del porto. Chiavari: bonifica area Italgas, giovedì un confronto.

Rapallo: gestivano case di appuntamento, arresti domiciliari per madre e figlio. Rapallo, ago della bilancia per parco di Portofino allargato. Rapallo: un cinghiale vaga in città. Rapallo: Villa serena e Iclas, controlli cardiaci sul lungomare. Rapallo: ecco Rea palus race. Santa Margherita Ligure: il questore chiude per 15 giorno il Covo. Santa Margherita Ligure: giù le mani dai tigli di viale Rainusso”.

Camogli: il sindaco “Non sono indagato”. Camogli in festa per la riapertura del Teatro Sociale. Recco: un pennello per fermare l’erosione. Pro Recco, alla polivalente il film sulle imprese dei campioni.