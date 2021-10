Rapallo: check up medici gratuiti fino a domani alle 18.00 - LevanteNews

Ottimo riscontro per “Le strade del Cuore”, il progetto promosso da GVM Care & Research e patrocinato dal Comune di Rapallo per sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche di prevenzione e sull’importanza di effettuare check up medici periodici. Fino a domani alle ore 18.00, in via totalmente gratuita e a seguito di diversi controlli, sarà possibile ricevere un consulto clinico completo dagli specialisti presenti sul posto. Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco, l’onorevole Roberto Bagnasco e il consigliere comunale alla Sanità Salvatore Alongi hanno ringraziato gli organizzatori per aver portato a Rapallo la valida iniziativa.