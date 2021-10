Nuoto/ Domenica torna la storica gara di fondo Sestri - Portofino - LevanteNews

Dallo Yacht Club Sestri Levante

Ritorna dopo un anno di attesa forzata la storica gara del nuoto di fondo ligure da Sestri Levante a Portofino. La partenza è prevista per le ore 11,00 di domenica 3 ottobre dalla spiaggia della Piscina naturale dei Castelli dove tre decani della manifestazione Franco Lo Cascio, Lorenzo Marugo, e Roberto De Bartolomeis si tufferanno per raggiungere i nuotatori schierati sulla linea di start, nello specchio acqueo prospiciente lo Yacht Club Sestri Levante; ventisei i partecipanti a questa 14ª edizione su un percorso di 15 km che vedrà impegnati i nuotatori su una rotta diretta su Portofino con arrivo alla spiaggia dell’Olivetta. Una volta arrivati i concorrenti nuoteranno ali’ interno della Baia di Portofino fino allo scaletto della Ciapella per prendere terra dove saranno attesi per la consegna dei riconoscimenti.

Il presidente dello Yacht Club Sestri Levante dott. Nicolò Gandolfo fa il punto della situazione del settore nuoto dopo una stagione che ha visto il Circolo impegnato con numerose gare con decine di partecipanti provenienti da tutta Italia: “La Sestri Portofino è una gara storica di nuoto che lo Yacht Club Sestri Levante con l’ausilio di alcuni collaboratori del nuoto in acque libere ha voluto riportare ali’ attenzione degli sportivi, e la risposta fortemente positiva ci spinge ad andare avanti: quest’anno la manifestazione è in Marathon Relay, ma per il prossimo anno avremo la gara in singolo dove ci sarà un tempo record da battere, realizzato nel marzo 2019 dal nuotatore delle Fiamme Oro Edoardo Stochino di 2h.46’10”.