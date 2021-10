Ligorna, arriva il primo stop in campionato: il Gozzano vince grazie a Faye - LevanteNews

Prima sconfitta in Serie D per il Ligorna di Mister Monteforte. Dopo le vittorie contro Fossano e Saluzzo i Biancoblù tornano dal D’Albertas di Gozzano con zero punti contro una compagine capace di conquistare il campionato nella passata stagione e contro cui i genovesi hanno comunque ben figurato.

Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia, con i Biancoblù di Mister Monteforte che si rendono pericolosi in più occasioni, soprattutto con Salvini. Nel secondo tempo, anch’esso combattuto, sono due i legni colpiti dalle squadre: prima al 27′ Brunozzi su tiro-cross, poi al 28′ è Di Maira a colpire il legno alto a portiere battuto. Accade così, nei minuti finali, che sia il Gozzano a dare la zampata decisiva a sei dal termine con l’inserimento di Faye su cross di Coccolo. Tre punti, dunque, ai Rossoblù e prima sconfitta per il Ligorna in Serie D.

SERIE D

GOZZANO: Vagge; Pici (71′ Bane), Ciappellano, Montesano, Nocastri; Castelletto (60′ Gemelli), Pennati (82′ Faye); Sangiorgio, Cozzari, Coccolo; Di Maira. A disposizione: Ujkaj, Scottu, Italiano, Rao, Faye, Paoluzzi, Numeroso. Allenatore: Schettino.

LIGORNA: Prisco; Garbarino A., Scannapieco (85′ Brusaca), Placido; Calcagno, Bacigalupo, Silvestri (71′ Ogliari), Brunozzi; Cirrincione (61′ Raja), Gomes De Pina (65′ Donaggio), Salvini. A disposizione: Atzori, Botta, Zaccaria, Garbarino J., Brusaca, Casanova. Allenatore: Monteforte.

RETI: 84′ Faye

ARBITRO: Zambetti di Lovere