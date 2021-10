Lettere/ "Perché a Santa il Consiglio si svolge da remoto?" - LevanteNews

A firma Maria Ruggeri



Pongo un quesito che ormai in Piazza Mazzini a Santa Margherita Ligure è diventato un tormentone: ma come mai nella mia ormai non più amata cittadina non si fanno i Consigli Comunali in presenza? Facendo una ricerca è forse l’unico Comune dove questo accade.

Che impedimenti portano a ciò?

Nella piazza davanti al palazzo del Popolo (dove si dovrebbe partecipare alla vita amministrativa) si vocifera che tale misura è dovuta al fatto che qualche componente della Giunta guidata dal Sindaco Avvocato Paolo Donadoni non abbia il vaccino anti Covid e quindi, costando caro fare il tampone, si preferisca continuare nella farsa dei Consigli Comunali in remoto.

Ci si auspica che le Voci di Popolo non siano veritiere ma….. forse forse c’è un fondo di verità .

Che tristezza che è diventata la mia Santa.