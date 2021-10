A Chiavari, in nottata, l’equipaggio della Radiomobile, arrestava per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, un 40enne marocchino con pregiudizi di polizia. Gli operanti giungevano in ausilio a personale del 118 che chiedeva l’intervento poiché il soggetto, in stato di ubriachezza, aveva atteggiamenti aggressivi e violenti nei loro confronti. Si scagliava sui militari giunti sul posto, che provvedevano a bloccarlo ed a procedere al suo arresto.