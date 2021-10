Rapallo: tutto pronto per la Rea Palus Race - LevanteNews

Tutto pronto per la Rea Palus Race di domani. L’edizione di quest’anno è caratterizzata da interessanti novità. Presso il Village allestito in Rotonda Marconi infatti, saranno attive moltissime associazioni di volontariato e sportive del territorio che realizzeranno dimostrazioni pratiche e illustreranno la loro attività ai molti visitatori presenti. Il pomeriggio si è concluso in bellezza con un dovuto omaggio al neo campione del Mondo di pesca sportiva Matteo Guidicelli, un giovane Rapallese che sta onorando a livello internazionale il nome della nostra Città.