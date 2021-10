'Santa': "Finanza in Comune, nel mirino lo spogliatoio della polizia" - LevanteNews

La Guardia di Finanza in Comune a Santa Margherita; nel mirino gli spogliatoi della polizia urbana. La notizia non trova conferma ufficiale

Ieri sulla vicenda il consigliere comunale di opposizione Gugliemo Caversazio aveva pubblicato il seguente post:

“Come mai i vigili sono in maglietta?

Molti di voi ce lo hanno chiesto oggi, vedendo passare la polizia municipale in borghese per la nostra città.

Proviamo a spiegarvi com’è andata:

Da più di tre anni, il comune ha affittato un locale in viale Rainusso dai Pii Istituti Riuniti, ad uso spogliatoio per la Polizia Municipale, dopo che la ASL aveva stabilito che quello utilizzato in precedenza non era a norma.

Nemmeno un mese dopo, la rappresentanza sindacale del corpo aveva protocollato una missiva per sottolineare che la nuova sede individuata in viale Rainusso non aveva anch’essa le condizioni per diventare uno spogliatoio.

Il canone di locazione, per questo spogliatoio mai usato, corrisponde a 7200 euro, regolarmente versati dal comune ogni anno.

Da quando il contratto è stato sottoscritto, quindi, più di 20mila euro dei contribuenti sono stati buttati al vento.

Quando, un anno fa, i colleghi di Progetto Santa Insieme Con Voi hanno presentato la questione in consiglio comunale, il Sindaco Donadoni ha sostenuto di aver usato quel locale come magazzino. Il Sindaco ed il Comandante Penna hanno quindi deciso di spendere 20mila euro di soldi pubblici per aggiungere un magazzino alla lunga lista di quelli già in possesso dell’amministrazione comunale.

Peccato non siano invece riusciti a dare ai vigili il loro spogliatoio per poter prestare servizio. Motivo per cui, dopo l’intervento di Guardia di Finanza e ASL, i nostri vigili sono ora costretti a lavorare in borghese, perché non hanno un luogo in cui cambiarsi.

L’ennesima vergogna di un’amministrazione che dovrebbe seriamente pensare di dimettersi e mettere fine ad anni di mala amministrazione”.