San Colombano: "Trasporto scolastico e dimissioni ritirate" - LevanteNews

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo “Territorio e Sviluppo”

Dopo il grave marasma del trasporto scolastico comunale e la richiesta di convocazione straordinaria del consiglio comunale, un ulteriore “terremoto politico” è avvenuto in municipio.

Nei giorni scorsi infatti sono state protocollate le dimissioni da Presidente del consiglio comunale di Franco Amadori, documento che ieri non ci è stata consegnato neppure sotto nostra richiesta.

Oggi la notizia che queste dimissioni sono state ritirate.

Mentre invece il consiglio comunale richiesto per i gravi disagi sul trasporto scolastico dal nostro gruppo è stato convocato l’ultimo giorno utile (il più tardi possibile) il 13 ottobre alle 19.30.

Lasciamo alla cittadinanza valutare questa penosa situazione…