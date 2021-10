Recco: ore sei, il centro città si risveglia - LevanteNews

Recco, città di fondovalle e “capitale” del Golfo Paradiso, si sveglia alle 6. Anche se quando l’orologio della Chiesa di San Giovanni indica quest’ora, ci sono già diverse aziende attive: come l’ortofrutta Squeri di via Roma, almeno sei bar, l’unica edicola cittadina in attesa dei quotidiani. Le giornate si accorciano e sono spariti i giovani nottambuli che bighellonavano prima di rientrare a casa a dormire. Sono diminuiti, ma alcuni resistono, i podisti e i ciclisti che praticano la loro attività sportiva prima di farsi una doccia e andare al lavoro. In calo anche i pescatori armati di canna; col buio, e il timore di incontrare cinghiali, dormono di più anche i proprietari che indugiano a portare i loro cani a fare i bisogni.

A svegliarsi è la città che lavora: edicola e forni servono i bar in cui fanno tappa i pendolari che devono iniziare o hanno finito il turno; quelli in attesa del bus per raggiungere Camogli, Rapallo, Genova; gli altri che si recano alla stazione a piedi e, prima di loro, quelli in auto alla ricerca di un posteggio.

Poi, i primi a svegliarsi con i fornai, ci sono gli uomini di Amiu, i primi fornitori di negozi e supermercati, i mattinieri che vogliono comprare il giornale, bere un caffè o cappuccino, gustare un pezzo di focaccia o una brioche. Il traffico aumenta col passare dei minuti. Le luci blu annunciano anche il passaggio di un’auto dei carabinieri.