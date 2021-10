Rapallo: tre feriti nel tamponamento in galleria in A-12 - LevanteNews

Tre feriti in codice giallo ricoverati a Lavagna è il bilancio di un tamponamento avvenuto alle 18.40 in galleria sulla A-12 tra Chiavari e Rapallo in zona cantieri. Sul posto il 118 con le pubbliche assistenze dei Volontari del Soccorso e deilla Croce Bianca, entrambe di Rapallo; i vigili del fuoco di Chiavari, oltre alla polizia stradale e il personale di autostrade per bonificare, una volta rimossi i veicoli, la carreggiata. Le conseguenze sono state lunghe code nei due sensi di marcia. In precedenza, alle 16,23 si era verificato analogo incidente.