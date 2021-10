Rapallo, per le vie della città Bimbinbici - LevanteNews

Da Fiab Tigullio Vivinbici

Domenica 3 ottobre Bimbinbici torna a Rapallo, manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L’evento è una vera e propria occasione di festa . Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

La nostra pedalata per bambini e famiglie si svolgerà in concomitanza con il Trofeo Avis, organizzato dall’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Rapallo. Il punto di incontro é alle ore 9.00 presso il Chiosco della Musica a Rapallo con partenza alle ore 9.30.

Scortati dalla polizia municipale e dai volontari di FIAB Tigullio ed Avis, il corteo percorrerà P.zza Martiri Libertà, Lungomare Vittorio Veneto direzione est, Via Montebello, Via Avenaggi, Via Sampietro, Via Zunino, Via Montebello, Rotonda ex Polipo, Via Mazzini, Piazza Cavour, Via Mameli, Via Arpinati, Piazzale Genova, Via Santa Maria, Via San Massimo, Via San Lazzaro, Via ai Campi di tiro, Via Santa Maria, Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Arpinati, Via Mameli, Via della Libertà, Lungomare Vittorio Veneto per tornare dal Chiosco.

Al termine della pedalata verrà distribuita a tutti i partecipanti la merenda ed i succhi di frutta. Un piccolo regalo a sorpresa sarà consegnato da FIAB Tigullio durante la premiazione.