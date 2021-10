A mezzanotte chiude la campagna elettorale. In Liguria l’unico capoluogo di provincia dove si vota è Savona. Oggi pomeriggio il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco si è recato, in veste di coordinatore regionale di Forza Italia per sostenere la candidatura di Angelo Schirru, sostenuto anche da “Cambiamo” con Toti, da Fratelli d’Italia con Matteo Rosso e dalla Lega con Edoardo Rixi.