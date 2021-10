Rapallo: Assormeggi presente al Salone nautico di Brindisi - LevanteNews

Da Assormeggi-Italia

L’apertura dello SNIM 2021 – Salone Nautico della Puglia – che si svolgerà presso il Porto Turistico di Brindisi, coincide con i 6 mesi di nascita dell’Associazione Nazionale Imprese per la Nautica da Diporto Assormeggi- Italia.

La sede della rappresentanza delle piccole imprese concessionarie di approdi, punti di ormeggio, charter, noleggio, locazione e piccola cantieristica ha sede in Liguria nella splendida cittadina di Rapallo, da sempre riferimento per la nautica e la portualità turistica.

“E’ motivo di grande soddisfazione – dichiara Cristian Sbuffini, Consigliere di Assormeggi e noto imprenditore nautico di Rapallo – partecipare a Brindisi dopo appena 6 mesi dalla nascita. All’inizio non lo pensavamo minimamente, ma considerato il numero di imprese che ad oggi ci hanno dato fiducia, riteniamo doveroso essere presenti. Sarà un bel salone nautico, in un contesto logistico davvero di livello come il Porto Turistico di Brindisi. Il Presidente della Fiera Giuseppe MEO ed il Presidente del Distretto Turistico Nautico della Puglia Giuseppe Danese hanno fatto un grande lavoro organizzativo e per noi sarà un onore essere presenti………evidenzia Angelo Siclari Presidente dell’Associazione”.

“Anche se siamo una realtà Nazionale, portiamo a Brindisi un pizzico di nostro orgoglio Tigullino e di Rapallo in particolare” ci tiene a sottolineare l’Ing. Emanuela Bertullo del Cantiere Mussini, Consigliere e responsabile del comparto charter di Assormeggi Italia.

Il Salone Nautico di Puglia è giunto alla sua 17esima edizione, si svolgerà dal 13 al 17 ottobre 2021.

150 espositori Un appuntamento imperdibile per espositori, addetti ai lavori, sportivi e appassionati. A Brindisi va in scena l’eccellenza della nautica. 20.000 m² Imbarcazioni, a vela e a motore, monoscafo, multiscafo, a scafo duro o semirigido, gommoni. Tutte le novità di settore in esposizione.

200 imbarcazioni Tutti i grandi marchi della nautica sono protagonisti con le loro imbarcazioni in mare e sulla banchine del porto turistico. Prove in mare per i visitatori. Attività ed eventi In programma numerosi convegni su temi di grande interesse per lo sviluppo della nautica da diporto, ma anche sport ed eventi culturali.

Tutta l’eccellenza della nautica da diporto sarà al centro della scena.