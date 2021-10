“A causa di un guasto alla nostra centralina telefonica dovuta alla burrasca di domenica 26 settembre, è tuttora fuori uso il telefono del Parco. Per comunicazioni siamo contattabili via e-mail info@parcoaveto.it”: così in una nota il Parco dell’Aveto.

“Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà e contiamo che quanto prima i tecnici della società telefonica ripristinino la nostra linea”.