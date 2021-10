Lavagna: settimana allattamento, medici a disposizione delle mamme - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 riceviamo e puubblichiamo

Dal 1° al 7 ottobre 2021, in occasione della Settimana Mondiale dell’ Allattamento Materno, nell’ambito delle iniziative per la promozione dell’evento ASL4 ed Il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Lavagna offrono l’opportunità a tutte le neomamme di contattare, telefonando in diretta, gli operatori del Punto nascita, su vari argomenti e sulle diverse attività che vengono effettuate dalla Struttura in Ospedale e sul Territorio.

Una vera e proprio task force di specialisti, provenienti dai reparti di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e dal Consultorio familiare, che nel corso di 4 incontri forniranno anche informazioni sui servizi a disposizione delle donne e delle famiglie e daranno modo di approfondire fra numerosi argomenti, anche quelli relativi alle vaccinazioni anti Covid-19 durante l’allattamento, alle tecniche di allattamento, fornendo consigli sull’alimentazione della mamma.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Lunedì 4 ottobre dalle 11.00 alle 14.00: dott.ssa Chiara Ferreccio, Ginecologa della Struttura di Ostetricia e Ginecologia Numero diretto: 3341076138

Martedì 5 ottobre dalle 10.00 alle 14.00: signora Patrizia Muzio Infermiera pediatrica consulente IBCLC Struttura Complessa di Pediatria

Numero diretto: 0185 329778

Mercoledì 6 ottobre dalle 10,00 alle 14,00: signora Danila Scarso Infermiera pediatrica consulente IBCLC Struttura Complessa di Pediatria

Numero diretto: 0185 329778

Giovedì 7 ottobre dalle 14,00 alle 18,00: dott. Massimo Chiossi, Direttore Dipartimento Materno infantile e S.C. Pediatria, Ospedale di Lavagna

Numero diretto: 0185 329557

Il Dipartimento Materno Infantile è diretto dal dott. Massimo Chiossi.