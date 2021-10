Lavagna, parcheggi: maggiori entrate rispetto al 2020 - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Lavagna

Ottimo inizio per la nuova gestione dei parcheggi a pagamento tramite l’affidamento in house ad AMT. Grazie alla nuova modalità di gestione l’amministrazione comunale, oltre che a migliorare il servizio con l’installazione di nuovi sistemi cassa presso l’area strategica dell’ospedale di Via Don Bobbio, ha incrementato gli incassi razionalizzando il servizio.

Rispetto al 2020, il Comune ha incassato maggiori entrate per un importo di circa 50000 euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.