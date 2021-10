Chiavari: giornata nazionale e Itaclub Jazz Festival - LevanteNews

Da Rosario Moreno BlueArt Promotion

Si alza il sipario sul Festival e fra i protagonisti non poteva mancare la Liguria con alcuni dei suoi storici Jazz Club: Count Basie Jazz Club – Jazz Club Chiavari – Louisiana Jazz Club.

Dall’8 al 15 ottobre oltre 60 eventi disseminati su gran parte del territorio nazionale più una giornata speciale, il tutto in nome del jazz.

L’associazione Italia Jazz Club presenta la prima edizione di “Itaclub” il festival diffuso dei jazz club italiani e la prima Giornata Nazionale dei Jazz Club

Due iniziative inedite che per la prima volta nella storia radunano sotto la stessa bandiera le numerose realtà che, in ogni angolo del nostro Paese, tengono viva la passione per la musica jazz.