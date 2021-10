Camogli: Teatro Sociale, si riparte alla grande il 16 ottobre - LevanteNews

“Teatro Sociale di Camogli: finalmente si riparte” e lo si fa con una stagione all’insegna della “leggerezza” e dell’ottimismo con spettacoli di alto livello a prezzi accessibili.

In un teatro con molte persone venute ad ascoltare la conferenza stampa di presentazione della prima parte della stagione che va da sabato 16 ottobre a venerdì 31 dicembre, il sindaco Francesco Olivari ha ringraziato la Fondazione, sia nelle versioni passate che in quella presente, per il lavoro svolto ed il direttore artistico per l’impegno profuso nella scelta degli spettacoli da proporre per la riapertura.

Il presidente della Fondazione Teatro Sociale, Maurizio Castagna, ha condiviso alcune riflessioni sul teatro la cui situazione finanziaria è complessa sia per debiti pregressi sia per alcune cause pendenti. Tuttavia si è riusciti a ricostruire un rapporto con gli Istituti di credito, si attende un contributo cospicuo dal Ministero e si sono trovati sponsor che hanno fiducia oltre ad avere il sostegno della Regione e della Città metropolitana. A breve verrà anche formalizzato un protocollo di intesa con il Comune di Camogli per fare fronte alle spese per la nuova stagione artistica. In pratica ci sono le condizioni per poter ripartire, anche se c’è ancora molto da fare. L’intento è anche quello che il Sociale divenga un punto di riferimento anche per progetti innovativi e sperimentali e sia non solo il teatro dei camogliesi ma di tutto il levante ligure. In questa direzione pare che, come nell’ultima stagione, verrà attivato un servizio bus da Genova al teatro con tappa nei vari Comuni, e in più quest’anno anche da Sestri Levante.

Con il sovrintendente e direttore artistico Giuseppe Acquaviva si è entrati nel vivo con un tour, anche supportato da alcuni video, tra gli spettacoli proposti e pensati per un pubblico di età varia: concerti di classica, jazz, prosa, danza, lirica, comicità con un cartellone “ricco di eventi tra il rispetto della tradizione ed il gusto dell’innovazione”.

Durante l’incontro, via video, il saluto dell’assessore regionale Ilaria Cavo e del direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore.

Programma e biglietti Programma Teatro Sociale 2021