Camogli: "Finalmente il teatro riapre, ma molto resta da fare" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Frame riceviamo e pubblichiamo

Finalmente il Teatro riapre.

Così abbiamo intitolato la nostra conferenza stampa di oggi, dopo un periodo difficile a causa della pandemia e della difficile situazione finanziaria in cui la Fondazione si è trovata. Gran parte di queste criticità sono state superate,

grazie all’impegno di molti e di coloro che in questo periodo ci sono stati vicino e ci hanno esortati a proseguire in questa difficile impresa.

Molto però resta ancora da fare.

La riflessione infatti è proprio sul da farsi!

Mi piace a questo citare una frase di Giorgio Strehler dopo una sua visita al Sociale nel 1990:

“Dovreste restaurarlo e destinarlo al tempo stesso a qualcosa” sembra una frase banale e buttata lì, ma continuava dicendo ad un festival

al teatro sperimentale, al mondo giovanile, dotarlo di attrezzatura per le registrazioni, riprese… insomma qualificarlo per un’utenza locale e nazionale al tempo stesso ̧ farlo di nuovo vostro e metterlo a disposizione di chi è alla ricerca di sedi specializzate ed attraenti.

Coniugava con grande lungimiranza e nient’affatto banalmente il tema della ristrutturazione a quello della sua destinazione.

Quindi, a ristrutturazione fatta, il focus si concentra sulla sua destinazione.

E, se un tempo il Sociale era considerato come “un tempio del progresso” e sicuramente era percepito come tale, non essendoci allora altre forme per provare e tanto meno condividere emozioni derivanti dall’assistere ad uno spettacolo sia esso di musica, di prosa o di altro genere rappresentabile, oggi, anche se il nostro teatro è annoverato tra i teatri storici, non può e non deve essere percepito come un qualcosa di vecchio e di antico,…

al contrario deve tornare ad essere protagonista della cultura cittadina e, pertanto, rifacendoci alle parole di Strehler dobbiamo: sperimentare, rivolgerci ai giovani, dotare il Teatro di attrezzature moderne ed avanzate tecnologicamente, utilizzando al massimo i nuovi strumenti di comunicazione (web, social, podcast…) , diventare un centro specializzato

facendo leva dell’attrazione che esercita lo splendore di questa nostra città.

Maurizio Castagna Presidente

Fondazione Teatro Sociale di Camogli

*****

Una stagione all’insegna dell’ottimismo, del buon umore, accompagnata al momento della presentazione dalla tanto attesa notizia di una possibile apertura ad un pubblico più numeroso.

Finalmente! Finalmente poter ritrovarsi in un gioiello di architettura teatrale quale il Teatro di Camogli a godere di una programmazione pensata per tutti, giovani e “diversamente giovani”, dagli amanti della prosa a quelli del jazz,

della concertistica e della danza, della lirica e del pop, con ben 19 spettacoli da metà ottobre a Capodanno. Un Teatro che riapre al suo pubblico con una progettualità intrisa di sinergie locali, nazionali ed internazionali, che

riportano il Teatro Sociale al centro della vita culturale di un’area vasta e che diventa contestualmente un qualificato volano per il suo turismo.

Presto verrà presentata la seconda parte della Stagione artistica, e si comprenderà in pieno quanto il dialogo con molte Istituzioni culturali completerà un Cartellone ricco di eventi, tra il rispetto della tradizione ed il gusto dell’innovazione, con ampio spazio ai giovani talenti e ad una attività realizzata per le scuole e con le scuole, alla trasformazione sostenibile della struttura da un teatro di ospitalità ad uno di produzione.

Giuseppe Acquaviva

Sovrintendente

Teatro Sociale di Camogli

*****

Presentata la nuova stagione, un programma all’insegna dell’allegria e dello svago

pensato per una comunità che sente il bisogno di riappropriarsi dei luoghi di aggregazione

dopo mesi di forzato distanziamento

“Finalmente!”. È stata la parola ricorrente della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Teatro Sociale di Camogli, che riapre dopo un anno e mezzo di forzata inattività. Un incontro affollato di pubblico, non soltanto camogliese, a testimoniare l’attesa per una riapertura fortemente voluta da tutto il territorio, desideroso di riappropriarsi del ‘suo’ teatro.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Camogli, Francesco Olivari, che ha ringraziato la Fondazione “di nuovo salda e solida, e pronta a ripartire”. Dopo i saluti molto apprezzati dell’Assessora regionale alla Cultura e Spettacolo Ilaria Cavo e del Direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore, il Presidente della Fondazione Teatro Sociale Maurizio Castagna ha illustrato le fasi della riapertura: “Si è allargata la platea di coloro che credono in quello che stiamo facendo”, ha spiegato. “Mi riferisco agli sponsor ma anche all’amministrazione comunale, alla proprietà, ai creditori che hanno mostrato pazienza e fiducia, ai volontari e alla stampa, che ha sempre trattato il tema del Teatro con obiettività, raccogliendo il forte desiderio di rilancio dell’attività. Questa schiera di persone è quel patrimonio intangibile che ci permette di avere il pieno sostegno delle istituzioni”.

Al sovrintendente Giuseppe Acquaviva il compito di raccontare la prima parte della nuova stagione, che da metà ottobre a Capodanno vedrà in scena 19 spettacoli molto vari: “Vogliamo portare a teatro diversi tipi di pubblico e fare uscire le persone con il sorriso sulle labbra. Per questo abbiamo pensato a una stagione all’insegna dell’ottimismo e del buonumore, in cui gli spettacoli accontentino gli amanti della prosa, quelli della musica e della danza, del jazz, della lirica e del pop, tenendo come filo conduttore l’allegria e la spensieratezza.

Si parte sabato 16 ottobre con il concerto inaugurale “Revolution” dell’Ensemble Janoska, brillante combinazione di musica tzigana, classica e tango, con un pizzico di pop. Si prosegue venerdì 22 ottobre con “Around Pino”, aperitivo in jazz che vedrà riuniti tre mostri sacri del jazz italiano come Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino. “Vogliamo tornare all’uso ottocentesco dei palchetti, quando si poteva mangiare e bere mentre si assisteva allo spettacolo – ha detto Acquaviva commentando gli Aperitivi in jazz, programmati alle 19:30 per dare modo al pubblico di poter prendere l’aperitivo ascoltando musica. Sabato 23 ottobre il popolarissimo Maurizio Lastrico presenterà il suo spettacolo pensato e creato ad hoc per Camogli – e che sarà una prima nazionale – “Camogli e buoi dei paesi tuoi”, mentre sabato 30 ottobre l’orchestra residente, l’EstrOrchestra diretta da Chiara Morandi, proporrà un omaggio a Ennio Morricone e alle sue indimenticabili colonne sonore.

C’è tanta musica in questa prima parte della nuova stagione, con grandi interpreti come Andrea Bacchetti, che mercoledì 3 novembre suonerà Mozart accompagnato dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice, ma anche musicisti che trasformano i propri concerti in veri e propri show, come il Gomalan Brass Quintet, che sabato 6 novembre dedicherà un tributo a Gershwin molto dinamico e coinvolgente, o il Duo Baldo, che con il suo “recitar suonando” proporrà al pubblico sabato 27 novembre un modo nuovo e molto divertente di accostarsi al mondo della classica. Non mancherà la lirica, ma con un concerto semiserio: in “Crisi di identità”, sabato 4 dicembre, il tenore Angelo Villari e il baritono Devid Cecconi si scambieranno i ruoli in un divertissement di alto livello.

“È una stagione incentrata sulla musica – ha detto Giuseppe Acquaviva – con concerti straordinari nel senso etimologico del termine, extra ordinari, che mostrano e condividono con il pubblico la gioia dei musicisti”. Come nel concerto “Alice canta Battiato”, che vedrà la straordinaria interprete italiana Alice accompagnata dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice venerdì 10 dicembre, o il Progetto Piazzolla del celebre bandoneonista Juanjo Mosalini, che venerdì 17 dicembre farà vivere agli spettatori il tango in tutte le sue espressioni, per finire in bellezza col brindisi di Capodanno all’insegna del musical Singin’ con la Sonic Factory e il quartetto d’archi Le Muse.

Molti spettacoli di prosa saranno riallestiti a Camogli per poi partire per le loro tournée nazionali, un modo per avere contenuti e anteprime di qualità che poi si vedranno nei grandi teatri nazionali. Come “Alla stessa ora il prossimo anno”, commedia brillante di Bernard Slade, portato in scena dal Teatro Stabile di Verona sabato 13 novembre con Alberto Giusta e Alessia Giuliani.

Il connubio tra gli artisti del territorio e i grandi artisti internazionali, che è il segno distintivo del nuovo programma, permetterà al Teatro di fare un salto di qualità e di dare luogo a produzioni pensate ad hoc, che potranno permettere anche di accedere a finanziamenti come l’art bonus.

“Parlando del Teatro Sociale Camogli che visitò nel 1990, Giorgio Strehler diceva che si sarebbe dovuto restaurare e destinare a qualcosa, metterlo a disposizione”, ha ricordato Maurizio Castagna. “Coniugava cioè con grande lungimiranza il tema della ristrutturazione con quello della destinazione d’uso. Ora che è restaurato, il nostro Teatro non deve essere sentito come antico e vecchio: dobbiamo sperimentare, rivolgerci ai giovani e utilizzare al massimo i nuovi mezzi di comunicazione”.

Abbonamenti e biglietti saranno in vendita a partire dalla fine della settimana prossima. Informazioni sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui social del Teatro.