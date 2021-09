Zoagli: "Amministrazione, un anno di proclami" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari – Mirko Mussi

Ad un anno dalle ultime elezioni (20.09.20) la “nuova” amministrazione dovrebbe non limitarsi a proclami di trasparenza e partecipazione, ma a coinvolgere fattivamente l’opposizione (che si è sempre resa sempre disponibile) ed il territorio in modo da:

1) implementare un programma delle opere pubbliche completamente scarno e includente solo progetti obbligatori (messa in sicurezza del palazzo comunale) o finanziati da anni.

“Zoagli ancora in letargo in piazza: tace anche la fontana.” (Levante News 18.06.21)

“Approdo per i traghetti: c’è l’ok delle FS. Via alla progettazione” (Secolo XIX 17.1.21) 2)

2) Prendere una forte posizione nei confronti di Anas e Iren per i semafori ed i rappezzi (in 3 km contati ben 81!!) sull’Aurelia, non più sostenibili da chi la percorre tetti i giorni.

“Avendo iniziato le palificazioni come annunciato è segno di voler rispettare il cronoprogramma” (Nuovo Levante 05.02.21)

“I semafori resteranno spenti tutta l’estate” (Nuovo Levante 23.7.21)

3) pianificare e condividere un rilancio dei paese, senza l’imposizione di decisioni unilaterali sul Parco o sull’accesso in passeggiata o in costume in piazza, e con manifestazioni di spessore e pubblicizzate.

“Zoagli quando Battiato felice concesse 10 bis (Nuovo Levante 18.5.21)

“Decisione talebana del sindaco” (Nuovo Levante 2.7.21)

“Retromarcia cani in passeggiata” (Nuovo Levante 30.7.21)

Riconfermiamo qui la nostra disponibilità a collaborare con la Pubblica Amministrazione perché Zoagli possa ritornare ad essere una perla nel Tigullio.

