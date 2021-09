Soleggiato sulla costa con temporanei passaggi nuvolosi specie a Levante; locali addensamenti sui versanti padani per un rientro di aria umida da Nord-Est, in estensione in serata

TEMPERATURE: in generale calo, locale aumento delle massime sulla costa

VENTI: moderati settentrionali con locali rinforzi su Centro-Ponente

MARE: mosso per onda lunga da Sud-Ovest in graduale scaduta a partire da Ponente

UMIDITA’: su valori medio-bassi