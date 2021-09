Sestri, morto Gianni Ottobone: è stato portiere negli anni '70 - LevanteNews

Dalla pagina Facebook 27 settembre 1919

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 piange Gianni Ottobone, ex portiere corsaro negli anni ’70. “Otto” è mancato oggi a 65 anni, dopo aver lottato per circa un anno contro un brutto male. Nella sua edicola a Cà di Ferae si riunivano diversi tifosi dell’Unione per commentare, soprattutto al lunedì mattina, il risultato della domenica.

I funerali si svolgeranno sabato 2 ottobre alle ore 9,30 nella chiesa di Sant’Antonio a Sestri Levante. Gianni riposerà nel cimitero di Campegli, frazione di Castiglione Chiavarese. Condoglianze alla moglie Daniela e al papà Luigi. Ciao Gianni.