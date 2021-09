Sestri, Andersen Run: ecco come cambia la viabilità - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Per permettere lo svolgimento di Andersen Run, domenica 3 ottobre saranno applicate alcune modifiche alla viabilità della nostra città. Fra queste, ricordiamo:

Divieti di transito

Domenica 3 ottobre dalle 9 alle 13: il divieto di transito sulle piste ciclabili (da Via Queirolo alla rotonda di S. Anna, da Riva Levante a Riva Ponente e nel tratto di viale Dante compreso tra Via Unione Sovietica e Piazza della Repubblica), l’introduzione di sensi unici temporanei (in via Fascie, via Pace nel Mondo, via M. Vattuone, via della Chiusa, via Unione Sovietica) e il divieto di accesso a corso Colombo, lungomare Descalzo e via Vittorio Veneto

Domenica 3 ottobre dalle 9 alle 12.30: divieto di transito nelle aree interessate dalla manifestazione fra il centro storico di Sestri Levante e Riva Trigoso (da via XXV Aprile al lungomare Kennedy)

Divieti di sosta

Dalle 15 di sabato 2 ottobre alle 16 di domenica 3: divieto di sosta con parcheggio riservato ai veicoli degli atleti e accompagnatori nell’area retrostante le piscine comunali in via Baden Powell. Dalle 18 di sabato 2 ottobre alle 13 di domenica 3: divieto di sosta e sgombero dai veicoli in alcuni tratti di via Fascie, via Colombo fino a lungomare Kennedy, piazza B. Partigiane, via Palermo, via M. Vattuone. piazza della Repubblica, viale Dante, piazza Bo, via P. Queirolo, piazza Matteotti.

Per maggiori dettagli, consultare il sito del Comune 👉 https://bit.ly/3imrHlD