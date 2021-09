Santo Stefano d'Aveto: tutte le iniziative del fine settimana - LevanteNews

Dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Santo Stefano d’Aveto

Ottobre è iniziato e abbiamo ancora speranza di poter recuperare le manifestazioni della scorsa domenica rinviate causa maltempo.

Venerdì dalle 9.00 nella Piazza del Popolo sarà ancora possibile comperare pesce fresco dal banco della Pescheria Boggiano.

Domenica è programmata la consueta Fiera di S. Francesco e in concomitanza recupereremo la tanto attesa Festa dell’Agricoltura e dell’Artigianato, programmata per il 26 settembre: nella giornata saranno visitabili la Mostra Zootecnica e quella Micologica, ci sarà il mercatino agricolo e artigianale e tanti giochi per bambini. Attenzione, nel caso di estremo maltempo la stessa sarà annullata e non più rinviata.

Sempre nella giornata di Domenica il nostro amato borgo è location della Caccia ai Tesori Arancioni, organizzata da Touring Club!

Nella mattinata di Domenica, inoltre, il Parco Aveto organizza Una mattinata in compagnia degli Asinelli, i simpatici animali di Francesco amici di bimbi.

Ne approfittiamo per aggiornarvi sui nuovi orari del nostro Ufficio Iat che per il mese di ottobre saranno i seguenti:

lunedì e martedì chiuso

mercoledì, giovedì e venerdì 09.00 – 12.00

sabato e domenica 09.00 –13.00 e 15.00 – 17.00

Buon fine settimana!