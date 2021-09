Recco: "Ma è lo Stato a finanziare gli interventi" - LevanteNews

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di Civica riceviamo e pubblichiamo

Grazie a un congruo finanziamento statale, pari a 550 mila euro, l’amministrazione comunale potrà effettuare gli interventi a protezione del suolo dal fondato rischio di dissesto idrogeologico.

Nel corso di questo mandato Civica ha piu volte evidenziato come gli stanziamenti iscritti a bilancio dal sindaco fossero insufficienti a finanziare i lavori resi necessari dalla situazione di criticità nella quale versano alcune porzioni del territorio comunale (in particolare Collodari e Verzemma).

Gli ultimi (in ordine di tempo) trasferimenti statali consentiranno di rimediare a una programmazione finanziaria carente e di integrare il programma delle opere pubbliche.

Abbiamo invitato il sindaco a farsi parte diligente affinché la progettazione esecutiva degli interventi venga perfezionata senza ulteriore indugio, per poter finalmente cantierare i lavori più urgenti.