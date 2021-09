Recco: difesa litorale, si allunga la sponda sinistra del torrente - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ in corso l’intervento di riqualificazione e difesa del litorale di Recco. Sono infatti partiti questa mattina i lavori di prolungamento del pennello di scogliera sulla sponda sinistra del torrente (Rotonda Baden Powell) e, contestualmente, sulla sponda destra e nell’alveo del torrente sono in corso le attività di posa della condotta di adduzione della fognatura al depuratore (ultimo lotto, tranche finale) da parte Iren.

“Il rafforzamento e prolungamento del pennello di scogliera su quel tratto litoraneo è un’opera di difesa dal valore strategica per il futuro – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – in quanto avrà il compito di rallentare la corrente in prossimità della sponda e ridurre i processi erosivi che interessano la spiaggia. Agevolando, inoltre, il deflusso verso mare delle acque del torrente ne aumenteranno la velocità, ridurranno il deposito dei materiali e limiteranno l’innalzamento del fondale marino”. I lavori, programmati nella scorsa primavera e partiti oggi per permettere la conclusione della stagione balneare, avranno un costo di oltre 52mila euro.