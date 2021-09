Rapallo: Rea Palus, gazebo dei fans del Milan e dei "Bambini di Malika" - LevanteNews

Dal Milan Club riceviamo e pubblichiamo

Lo sport unisce. Sabato e domenica, in occasione della “6a Rea Palus Race”, due realtà sportive/sociali che operano sul territorio uniranno le loro forze.

Con la presenza, all’interno del “villaggio” allestito presso la Rotonda Marconi di Rapallo, di un gazebo condiviso, in comune.

Le due realtà sono il Milan Club Tigullio Mattia Verrone” presieduto da Gianni Arena e l’associazione “I bambini di Malika” guidati da Ruggero Rossi.

In tale occasione sarà possibile ricevere materiale informativo con annessi gadgets, effettuare nuove iscrizioni ed eventuali donazioni. Gli orari saranno sabato 2 ottobre dalle 12 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 18.

In merito al Milan Club Tigullio “Mattia Verrone”, oltre al direttivo nuovi ingressi sono la dott.ssa Laura Mastrangelo (revisore dei conti), Giovanni Orio, Federico Passamonte e Gianrenato De Gaetani (collegio dei probiviri).