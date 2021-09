Pontedera - Entella, le modalità di acquisto dei biglietti - LevanteNews

L’Entella torna in campo, questa volta a Pontedera, vi diamo tutte le informazioni per seguire la squadra in trasferta.

Ha aperto ieri, martedì 28 settembre, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti.

COME ACQUISTARE*

In tutti i punti vendita Etes, a Chiavari Tabaccheria Metaldi (Via Martiri della Liberazione 182), e online sul sito www.etes.it.

IL PREZZO

Per il settore ospiti il prezzo è di € 12,00 oltre il diritto di prevendita

*il biglietto sarà vendibile ai residenti nella provincia di Genova previa esibizione del documento di identità e del green pass, fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

*su disposizione del Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera i settori locali (Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo, Tribunetta A e Gradinata Nord) non saranno vendibili ai residenti nella provincia di Genova, nemmeno se possessori di Fidelity Card o Supporter Card.