Liguria, pubblica amministrazione: ai servizi on line con l'identità digitale - LevanteNews

Da domani, venerdì 1° ottobre, come stabilito dal Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, i servizi online delle pubbliche amministrazioni italiane saranno accessibili solo con il sistema di identità digitale (Spid) o con la carta d’identità elettronica (Cie): non sarà più possibile accedere con vecchi username o password rilasciati dalle singole amministrazioni

COME ATTIVO LO SPID?

Per ottenere le tue credenziali Spid rivolgiti a uno dei gestori di identità accreditati da Agid. Al momento sono nove e ognuno offre diverse modalità in base alle singole esigenze: di persona, via webcam, con passaporto elettronico, Cie o Cns. Per richiederlo basta avere documento italiano, tessera sanitaria, indirizzo email e numero di cellulare

COME OTTENGO LA CIE?

La Carta di Identità Elettronica è un documento di identificazione emesso dal Ministero dell’Interno, dotata di avanzate tecnologie di sicurezza e anticontraffazione. La puoi richiedere alla scadenza della tua vecchia carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il tuo Comune di residenza

