Ligorna, top player a centrocampo: firma Marco Silvestri - LevanteNews

Dall’S.C.D. Ligorna 1922

Il Ligorna conferma le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri e comunica ufficialmente l’ennesimo colpo di mercato, pronto ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra: è arrivata infatti la firma di Marco Silvestri direttamente dai professionisti.

Per il centrocampista, classe ’99 e cresciuto nel Genoa, si tratta di un ritorno in Biancoblù dopo la splendida stagione 2018/19, la quale vide la nostra società raggiungere la finale Playoff di Serie D contro l’Inveruno. Un’annata che condusse Silvestri dritto verso una società blasonata come l’Avellino.

Con gli Irpini esperienza molto importante che gli ha permesso di collezionare ben 39 presenze, delle quali 33 in Serie C. Dato che conferisce maggiore peso a una firma che costituisce anche un graditissimo ritorno alla corte di Mister Monteforte, il quale lo lanciò in Biancoblù ormai tre stagioni fa. La società dà il benvenuto a Silvestri e si augura che questa stagione possa regalare tante soddisfazioni sia di squadra sia personali nel campionato di Serie D appena cominciato.