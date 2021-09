Figc, nuovo corso di arbitri a partire dal 15 ottobre - LevanteNews

La Sezione di Genova dell’Associazione Italiana Arbitri organizza un corso interamente gratuito per diventare arbitri di calcio FIGC. Il corso si terrà nei locali della sede di Piazza della Vittoria 14/5 a partire dal 15 Ottobre. Possono partecipare giovani e persone, sia donne che uomini, di età compresa tra i 14 e i 40 anni.

Diventare arbitro permette di ottenere un rimborso per ogni gara arbitrata, materiale tecnico ufficiale (divisa, fischietto, cartellini, etc.) e avere un polo atletico a disposizione dove svolgere attività sotto la guida di un preparatore atletico qualificato. Essere un arbitro federale dà diritto alla tessera per accedere gratuitamente in tutti gli stadi del territorio nazionale.

Agli studenti il corso e l’arbitraggio possono essere riconosciuti come percorso di alternanza scuola/lavoro e come credito formativo. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito http://www.aia-figc.it/diventarbitro oppure inviare una mail all’indirizzo aiagenova@aiagenova.it