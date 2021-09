Covid, venti sanitari sospesi in Asl4: 229 in Liguria - LevanteNews

Sono venti le sospensioni dei sanitari non vaccinati nella Asl4: a darne notizia l’Ansa specificando che in Liguria, dato aggiornato ad oggi, sono 229 quelli sospesi dal servizio e dallo stipendio fino al 31 dicembre o fino a quando non faranno la prima dose di vaccino.

L’unica azienda sanitaria dove non ci sono sospensioni è quella della Asl5. Nell’Imperiese i casi sono 22, nel Savonese sono 65, nella Asl di Genova sono 61.

Per quanto riguarda gli ospedali genovesi 40 sospensioni al San Martino, 13 al Galliera, 7 al Gaslini e 1 all’Evangelico