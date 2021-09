Ciclovia dell’ardesia: prorogato il bando - LevanteNews

Dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese

Il Progetto a scala locale “Cicloturismo nel Levante” dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l., ha visto l’attivazione di un secondo bando dedicato alla Ciclovia dell’ardesia e che interessa i comuni di Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Leivi, Moconesi, Orero, San Colombano Certenoli e Tribogna Il Bando è stato prorogato al 1 dicembre.

La scelta è stata dettata dalla richiesta di diversi Comuni che avevano necessità di concludere gli iter burocratici per la presentazione delle domande. Verranno finanziati investimenti per la riqualificazione e la creazione di aree di sosta attrezzate, aree verdi, punti di osservazione della fauna selvatica, aree fitness attrezzate, aree giochi. Sono inclusi anche investimenti per il ripristino di tratti danneggiati, l’illuminazione del percorso o finalizzati a migliorare la cartellonistica turistica e la segnaletica.

Il Bando dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, dall’importo di 179.585,00 € al 100%, è finanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Liguria e dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) (Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” – Tipologia di Intervento 7.5.1.4 “Progetto a scala locale – Cicloturismo nel Levante – seconda apertura” dell’SSL “Qualità & Sviluppo” dell’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l.).

http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com

E’ possibile anche mandare una mail a info@appenninogenovese.it oppure contattare l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese (Piazza Matteotti 9 – Palazzo Ducale) ai numeri 010 8683 242/248